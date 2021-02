Nell’era del “nearworking”, Office Station offre soluzioni all’avanguardia per ogni tipo di realtà

Associazioni di categoria, multinazionali, start up, professionisti, aziende PMI e agenzie di servizi. Sono solo alcune delle tipologie di realtà che hanno scelto Office Station per stabilire la propria sede o per allestire uffici in un luogo comodo, sicuro, strategico e connesso con Milano e Malpensa.

Lo spazio di coworking e business center di Saronno, a pochi metri dalla stazione centrale della città degli amaretti, grazie ai cui collegamenti si può raggiungere Milano in 15’ di treno, è un esempio virtuoso di innovazione del mondo del lavoro che in quest’era condizionata dal Covid diventa per molti fondamentale.

Ne parlano gli esperti del settore ed è la soluzione prediletta di molte aziende e società che fanno del “nearworking” la prospettiva ideale per mantenere standard elevati senza perdere il contatto con la sede centrale. Lavorare vicino a casa, ma non a casa, è la nuova frontiera dello smartworking.

Per favorire questa prospettiva e anticipare i tempi ad esempio il Comune di Milano ha elaborato un piano per vivere e lavorare in una città a 15 minuti, avvicinando il luogo di lavoro alla propria abitazione, con un risparmio di tempo e di emissioni derivanti dagli spostamenti obbligati. Una sperimentazione che si inserisce nel generale ridisegno dei tempi della città e che si sposa alla perfezione con la proposta dell’Office Station saronnese, alle porte di Milano, connessa alla Città Metropolitana e con un’ampia offerta di servizi a pochi metri dalla sede.

Per questi motivi, ma non solo, hanno scelto Office Station negli ultimi anni diverse realtà importanti del territorio. Ha deciso di stabilirsi in via Ferrari a Saronno Confapi, che ha inaugurato qui la propria sede saronnese nel 2018, mentre Confartigianato ha spostato negli spazi riqualificati della ex Lesa di Saronno Faberlab, il Digital innovation hub nato per offrire alle aziende (e non solo) un luogo in grado di combinare innovazione e saper fare.

Nei 4 mila metri quadrati a disposizione di Office Station ci sono 35 aziende operanti su 50 uffici disponibili, otto aree comuni e sale meeting, con una percentuale di occupazione dell’80%. Ci sono nuovi arrivi e aziende con permanenza anche di 12 anni che hanno trovato negli spazi della ex Lesa la propria “casa”, fatta di tecnologia all’avanguardia, sicurezza e possibilità di incontro con altre realtà.

L’iniziativa di Office Station nasce dal Gruppo Informatico Siges, fondato nel 1978 da Sergio Gandola e attivo da 40 anni nella consulenza informatica e nei servizi all-in-one per le aziende. Siges, che ha la propria sede nell’Office Station di via Ferrari a Saronno, opera nel campo della progettazione, realizzazione e manutenzione del software e nel campo dei servizi tecnologici e delle telecomunicazioni e di alta specializzazione nei settori di competenza. Le aziende del Gruppo Siges sono in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti e servizi tale da potersi accreditare come fornitore unico. Il gruppo si è specializzato nel turismo (alberghi, villaggi turistici, camping, residence, ristoranti, bar, porti turistici) con Sysdat Turismo srl, sanità (case di cura, case di riposo, r.s.a., laboratori, ambulatori) con Sysdat Sanità srl e industria e commercio con Siges srl.

La realizzazione di Office Station persegue l’obiettivo di portare innovazione e competenze a Saronno, all’interno dello stabile che un tempo ospitava l’ex fabbrica della Lesa. Un luogo in cui aziende, multinazionali, startup, professionisti possano operare, crescere e collaborare sviluppando progetti innovativi e creando nuovi posti di lavoro.