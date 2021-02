Niente sfilata di Carnevale, ma la Pro Loco di Cardano racconta la tradizione

Niente sfilata, quest’anno. Ma il Carnevale di Cardano al Campo vive lo stesso: grazie ad un concorso lanciato dalla Pro Loco e anche grazie all’idea di raccontare la tradizione (anche locale) ai bambini.

«Non potremo fare la consueta sfilata, ma in un altro modo vogliamo festeggiare il Carnevale» dicono dalla Pro Loco. E dunque ecco prima di tutto il concorso: i bambini dai 3 ai 10 anni sono chiamati a disegnare la loro mascherina su un foglio A4, »anche con l’aiuto di mamma e papà», da consegnare entro il 19 febbraio 2021 alla Farmacia Comunale di Piazza Mazzini 13 (“in busta chiusa , il nominativo dovrà essere scritto dietro all’elaborato”). «Verranno premiati i sei lavori più originali con una card del valore di 30€ da spendere nelle cartolerie cardanesi».

I concorsi sono un modo per celebrare Carnevale in questo anno strano, sono stati attivati anche altrove, ad esempio a Busto Arsizio. Ma a Cardano non è l’unica mossa della Pro Loco: il sodalizio infatti porterà anche ai bambini, nelle scuole primarie e nelle scuole dell’infanzia, le maschere tipiche del Carnevale cardanese. Tradizione recente, ma simpatica, quella di “Mora e Bigatt”, la coppia di maschere – la mora e il baco – che ricorda l’antica coltivazione dei gelsi per produrre preziosa seta (nella foto: una sfilata degli anni passati). Un “touch and run” causa pandemia: «Vedremo solo da lontano i bambini ma spiegheremo la scelta della maschera e cosa rappresentiamo» spiega Milena Melato della Pro Loco.