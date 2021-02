“Non ci sono le condizioni per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”

In questo momento “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Senato riferendo sull’emergenza Covid. Il Governo resta sulla linea della fermezza per “la presenza delle varianti – ha spiegato Speranza – condizionerà l’epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette efficacia dei vaccini”. Con questa impostazione il Governo Draghi sta lavorando al nuovo quadro normativo delle regole anti contagio che sarà in vigore dal 6 marzo, il giorno dopo della scadenza dell’attuale Dpcm, al 6 aprile.