Norma Cossetto, a Luino “servizio alla veritá storica e alla pacificazione“

«Ieri mattina il sindaco di Luino Enrico Bianchi insieme ad altri amministratori ha intitolato un tratto di lungolago a Norma Cossetto, giovane vittima dell’odio comunista titino contro gli italiani, che a migliaia furono infoibati. È stato bello per me che da anni faccio politica partecipare a questa cerimonia, tanto sobria quanto densa di significati». Lo dichiara Alessandro Franzetti, già presidente del consiglio comunale di Luino e candidato consigliere comunale con la lista “Sogno di frontiera”.

«La legge che ha istituito il Giorno del Ricordo è del 2004, e purtroppo come affermato anche dal presidente Mattarella permangono tuttora sacche di negazionismo. A Luino abbiamo fatto un servizio alla veritá storica e alla pacificazione. È stato emozionante ascoltare le parole dei due sindaci Enrico Bianchi e Andrea Pellicini, a corollario delle quali si è espressa l’ex assessore Caterina Franzetti, promotrice con le donne della precedente amministrazione di questa intitolazione.

Mi infonde il cuore di speranza vedere persone con storie umane e politiche diverse, espressione dell’attuale legislatura consiliare o delle precedenti, unite per ricordare e onorare la Cossetto, ma anche per testimoniare la buona politica fatta di rispetto istituzionale e condivisione di valori quali il patriottismo e il senso civico che tagliano trasversalmente gli schieramenti.

In tempi di pandemia, partecipare a questo grosso abbraccio istituzionale assume un valore ancora più alto».

«In politica si può e si deve combattere per i propri ideali, ma non si deve mai cadere nelle offese e occorre testimoniare che esistono avversari, non nemici. Sintesi di questa giornata da incorniciare per la nostra bella Luino è questa frase stupenda del presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson, premio nobel per la pace nel 1919: “L’amicizia è l’unico cemento che terrá insieme il mondo», conclude Alessandro Franzetti.