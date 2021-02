Obiettivi diversi, stessa voglia di punti: Caronnese e Varese non vogliono sbagliare

Sfida tutta varesotta per il Girone A di Serie D: il Varese sarà ospite domenica 28 febbraio (ore 14.30) della Caronnese allo stadio “Comunale” di Caronno Pertusella. Una partita che si presenta avvincente e che arriva in un momento molto importante della stagione.

Il turno infrasettimanale è andato di traverso alle due formazioni: i rossoblu hanno subito un pesante 4-0 a Montjovet contro il Pdhae; i biancorossi invece sono stati trafitti 1-0 al “Franco Ossola” dall’Imperia. Ci sarà quindi tanta voglia di rifarsi, anche se i punti in palio avranno sapore diverso.

La Caronnese infatti lotta per ritrovare un posto in zona playoff, il Varese invece cerca di uscire dalla zona retrocessione. Le due squadre, prima delle rispettive sconfitte dell’ultimo turno, arrivavano però da belle strisce positive: 4 vittorie in fila per i ragazzi di Roberto Gatti, 3 vittorie e un pari per misterEzio Rossi.

Proprio l’allenatore del Varese anticipa la gara presentando l’avversaria: «Domani giochiamo contro una squadra propositiva, molto brava a venire ad attaccare. È giovane ma sembra esperta, con tanti giocatori di talento. Non è una squadra rognosa ma tosta, ci impegnerà più dell’Imperia sotto l’aspetto della prestazione. Il cammino delle ultime partite è stato simile ma la loro posizione in classifica li rende sicuramente più sereni. La fame di punti è dalla nostra parte, così deve essere da una squadra che deve salvarsi. Voglio una reazione da parte di tutti prima che sia troppo tardi. Chiedo a tutti qualcosa in più; rientrerà Balla e anche da lui pretendo che possa dare più sostanza. Domani partirà Ebagua, in formazione ci saranno due o tre cambi. A livello tattico proveremo a prendere degli accorgimenti per leggere il loro modo di giocare. In classifica dobbiamo fare la corsa su noi stessi: a 16 partite dalla fine è sempre difficile fare conti. Dobbiamo fare più punti possibile».

Nella gara di andata al “Franco Ossola” la Caronnese vinse 1-0. Il Varese però da allora è una squadra quasi completamente rivoluzionata. Ci si aspetta una gara tirata, nella quale conquistare punti sarà l’obiettivo principale.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato sul nostro liveblog, dove potrete seguire la gara azione per azione prendendo parte in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social. Per visualizzare la diretta CLICCATE QUI