Online la presentazione di “Una storia scritta con i piedi – migrazioni, asilo, accoglienza”

Venerdì 12 febbraio alle 18.30 in streaming su Meet andrà in scena la presentazione del libro “Una storia scritta con i piedi – migrazioni, asilo, accoglienza”.

Organizza Un’altra storia Varese con la partecipazione dello staff comunicazione Ubuntu Festival e con le autrici Rita Coco e Roberta Ferruti. Interverranno Giuseppe Musolino e Pamela Barba.

Per Informazioni e ricevere link di collegamento scrivere a varese@unaltrastoria.org o chiamare i numeri 3387075200 o 3206873879.

Descrizione

Il fenomeno migratorio è oggi un tema di grande attualità, per la politica e per la cronaca, ma l’emigrazione ha fatto parte della storia dell’umanità sin dalla sua origine. Il cammino dell’uomo viaggia di pari passo con la sua evoluzione e lo porta lontano, a scoprire nuovi mondi e fondare nuove culture.

Partendo da questo presupposto fondamentale, il volume analizza le fasi evolutive delle migrazioni e come queste, a livello mondiale, europeo ed infine italiano, siano state vissute e affrontate. Un excursus storico, giuridico e a tratti politico che permette di inquadrare il fenomeno in un contesto più ampio e di acquisire chiavi di lettura, forse inedite per molti, sulle cause e sui rimedi della presunta “crisi migratoria”.

La ricostruzione giuridica tiene conto della molteplicità delle fonti, normative e giurisprudenziali, e dei diversi livelli – internazionale, europeo, nazionale – in cui sono articolate. Un manuale che cerca di semplificare la complessità, ricco di spunti critici, utile per la consultazione rapida ma anche per una lettura più meditativa, con importanti informazioni per gli operatori del settore ma anche per chi, per la prima volta e senza pregiudizi, vuole capire cosa siano le migrazioni oggi e cosa nascondono.

Il volume è pubblicato da RECOSOL, la rete italiana dei comuni italiani, associato ad ASVIS. Molti dei comuni aderenti a RECOSOL gestiscono progetti di accoglienza diffusa di rifugiati e migranti.