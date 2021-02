Padri e figli, un incontro tra spiritualità e pedagogia

Venerdì 12 febbraio dalle 18 si terrà, nella cripta della chiesa di Masnago a Varese, un incontro organizzato dalle associazioni di Insieme per la Vita incentrato sui percorsi educativi dei giovani dal titolo “Il primato della vita, tra responsabilità e amore”.

L’evento vede protagonisti il Vescovo di Noto, Monsignor Giovanni Staglianó, che parlerà di “Giovani, chiesa e famiglia, percorsi di educazione” e Roberto Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, che parlerà del “ruolo del padre nell’educazione”.

A coordinare la serata sarà monsignor Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale di Varese.

L’incontro si terrà sia in presenza che online: per partecipare, in entrambe le forme, é necessario prenotarsi on line al link www.vitavarese.org.