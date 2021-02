“Partecipare insieme” raccoglie le firme per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista

La lista civica di minoranza “Partecipare insieme” ha aderito alla proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista e ha organizzato un banchetto per raccogliere altre adesioni.

“Oggi abbiamo raccolto parecchie firme e saremo attivi domani alle Ceppine e domenica prossima ad Abbiate al mattino”, spiegano le attiviste.

Sono moltissimi i comuni, in tutta la provincia di Varese, dove è possibile raccogliere le firme per una proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. Serviranno almeno 50mila firme per poter presentare la proposta di legge in Parlamento. Per aderire recati nel tuo comune di residenza o controlla se ha aderito alla campagna.