Il pastry chef delle pasticcerie di Angera e Sesto Calende qualificato alla finale mondiale del panettone

Il pasticcere della pasticceria Sant’Arialdo di Angera e della Sestese Maison Morotti, Antonio Losito, vince il premio della stampa e supera la selezione italiana del Gran Premio mondiale del panettone che si sono svolte oggi a Milano. Per il pastry chef Losito questo significa l’accesso alla finale mondiale che si svolgerà a Lugano.

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. E’ un evento che si tiene ogni due anni a Lugano: i partecipanti alla finale sono prima selezionati da concorsi nazionali in diversi paesi: Italia, Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Francia. La seconda edizione del concorso internazionale sarà a Lugano dal 5 al 7 novembre 2021: le preselezioni per i finalisti iniziano a partire da settembre 2020 in diversi paesi.

Tra i primi a complimentarsi per la qualifica il sindaco di Angera Alessando Molgora e il presidente del distretto commerciale Malpensa Nord Ticino.