Picchia la fidanzatina di 17 anni, giovane di Cassano Magnago in manette

Sotto effetto di stupefacenti picchia la fidanzata di 17 anni e viene arrestato dai Carabinieri di Castellanza. Un giovane di 24 anni, con diversi precedenti per stupefacenti e maltrattamenti nei confronti dei genitori, è finito davanti al giudice questa mattina (lunedì) con le accuse di maltrattamenti nei confronti della giovane.

A salvarla dalla sua furia sono stati i vicini che, ormai esasperati dai comportamenti del 24enne, hanno chiamato i carabinieri a causa dei rumori che provenivano dall’appartamento. Quando i militari sono intervenuti hanno trovato in casa la ragazza con i segni delle percosse (refertati in Pronto Soccorso con 2 giorni di prognosi) e il giovane che dava in escandescenze.

Dai successivi controlli è emerso che il 24enne vivesse nell’appartamento che il cugino gli aveva messo a disposizione dopo che i suoi genitori lo avevano allontanato da casa. Dopo l’intervento degli uomini dell’Arma anche la ragazza si è decisa a chiudere la storia con lui e a denunciarlo per maltrattamenti.