Prezzi simili tra Italia e Svizzera, sospesa la carta sconto benzina

Sospesa la carta sconto benzina. La decisione è stata presa dalla Regione Lombardia per rispettare gli accordi stipulati con la vicina Svizzera in merito agli sconti per il carburante.

La motivazione è semplice: ciclicamente viene effettuato monitoraggio da parte dell’ambasciata italiana in Svizzera del prezzo del carburante, per verificare che la carta sconto benzina garantisca ai residenti in fascia di confine, di godere dello stesso prezzo applicato oltre frontiera. La legge prevede che il prezzo della benzina in Italia non possa essere inferiore a quello applicato in Svizzera. Ora con lo sconto regionale il prezzo sarebbe stato poco più alto e per il gasolio inferiore. Così la Regione ha dovuto sospendere la carta sconto fino al prossimo monitoraggio.

Questo è quanto si legge nel decreto

La riduzione può essere praticata solo se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione Elvetica è superiore a € 0,05 per litro (art 2, comma 2 bis l.r. 28/1999), limite superato a seguito dell’ultima rilevazione, effettuata il 13 gennaio 2021, comunicata dall’Ambasciata italiana presso la Confederazione elvetica. Il prezzo medio praticato in Svizzera risulta infatti essere pari a € 1,44 per la benzina e € 1,47 per il gasolio mentre il prezzo medio praticato in Italia, certificato dalla fonte dati del Ministero per lo Sviluppo Economico, è pari a € 1,450 per la benzina e € 1,325 per il gasolio. La differenza tra il prezzo medio praticato in Svizzera e il prezzo medio praticato in Italia (fonte dati del Ministero per lo Sviluppo Economico) è pertanto di + 0,01 centesimi di euro per la benzina e di – 0,15 centesimi per il gasolio. La sospensione della misura sarà valida fino ad ulteriori determinazioni a seguito di future rilevazioni e cioè fino a quando la differenza del prezzo medio ordinario tra la confederazione Elvetica e lo Stato Italiano non ne consentiranno la riattivazione.

Una decisione che non piacerà ai benzinai che durante il lockdown hanno visto ridursi drasticamente i loro introiti. In quanto agli automobilisti il problema è limitato dato che nessuno può andare oltre confine per fare il pieno a causa delle limitazioni alla circolazione imposte dalle misure anti-covid.