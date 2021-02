Primo trofeo “Desio On Ice”, le baby atlete di Emotion e Saronno Skating in pista

Lo scorso weekend, a Desio, si è svolta la 2° prova di qualificazione per il Campionato Nazionale Libertas. Sul ghiaccio della pista di Desio hanno gareggiato 54 atleti della Emotion e 8 atleti della squadra “Saronno Skating Team” allenata sempre dallo staff tecnico targato Ice Emotion.

Ottime le prestazioni di tutti gli atleti in gara che hanno permesso all’associazione con sede a Oggiona con Santo Stefano, di vedere atlete sul podio in tutte le categorie presenti, per un totale di 14 medaglie: cinque ori, tre medaglie d’argento e sei medaglie di bronzo.

Lo staff tecnico si ritiene molto soddisfatto della prova realizzata lo scorso weekend. Attualmente sono 50 gli atleti dell’Ice Emotion e 5 le atlete della Saronno Skating Team che si sono aggiudicati l’accesso alla finale di campionato Libertas che si svolgerà a Marzo, presso la pista di Oggiona con Santo Stefano.

Occhi puntati ora, sul trofeo internazionale di pattinaggio inline che si svolgerà a Roma il 27 e 28 febbraio. In gara per l’Ice Emotion, nella categoria Senior prima divisione, Aurora Martignon che proverà a bissare l’ottimo risultato ottenuto nella prima competizione stagionale, migliorando così il terzo posto della scorsa stagione.