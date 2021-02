Pro Patria in campo all’ora di pranzo. Javorcic: “Non fidiamoci dell’Olbia”

Dopo l’ottimo pareggio di Vercelli ottenuto domenica scorsa, la Pro Patria tornerà domani (mercoledì 3 febbraio) allo stadio Speroni per affrontare l’Olbia, in un lunch-match infrasettimanale alquanto inedito con calcio d’avvio alle 12,30. Se è vero che i sardi arrivano da una sconfitta contro l’Alessandria (che comunque ha dovuto sudarsi i tre punti), non si può ignorare il filotto di risultati utili (8) tra fine novembre e metà gennaio che ha permesso di provare ad uscire di slancio dalla zona play-out.

Anche per questo mister Ivan Javorcic non si fida: «Penso che da qui alla fine saranno tutti brutti clienti e che le partite si decideranno sul dettaglio. L’Olbia ha una sua fisionomia e identità, ha cambiato il modo di stare in campo e fatto degli innesti di qualità. Sarà una gara difficile e interessante da vivere, in così poco tempo non abbiamo fatto altro che studiare il modo migliore per affrontare l’avversario».

Il tecnico croato fa poi il punto della situazione, in particolare per le notizie che arrivano dall’infermeria. «Ci portiamo sempre dietro qualche acciacco e contestualmente recuperiamo giocatori man mano che questi hanno la possibilità di mettere minuti nella gambe. Sotto questo punto di vista siamo sempre in evoluzione». Tra gli assenti, oltre ai soliti Ghioldi e Fietta, ci saranno anche Spizzichino per un problema muscolare e gli squalificati Brignoli e Vaghi, entrambi espulsi in quel di Vercelli.

Anche i sardi però dovranno fare i conti con alcuni problemi di formazione. Il tecnico Max Canzi dovrà infatti fare a meno di Gagliano e dei due portieri Van der Want (problema alla spalla) e Barone (problema alla schiena). A guardia della porta ci sarà dunque l’ex di turno Paolo Tornaghi che ha disputato in biancoblu le ultime due stagioni; alle sue spalle convocato l’ultimo arrivato Cabras. L’arbitro della gara sarà il signor Gianpiero Miele di Nola coadiuvato dal laziale Rinaldi e dall’abruzzese Basile; quarto uomo il pisano Iacobellis.

DIRETTAVN

