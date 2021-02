Profumo di Champions a Busto Arsizio: la Uyba sfida la corazzata Eczacibasi

Le luci della e-work Arena di Busto Arsizio si riaccendono sulla Champion League di pallavolo femminile: giovedì 25 febbraio si disputa la partita di andata tra le padrone di casa della Unet e-work e la formazione turca dell’Eczacibasi Vitra Istanbul di coach Marco Aurelio Motta (inizio partita ore 18). Gennari e compagne proveranno a conquistare una vittoria che sarà importantissima tra una settimana, quando è in calendario la patita di ritorno al Burhan Felek Voleybol Salonu.

Sarà senza dubbio una partita difficile, quella di viale Gabardi, perché il team turco ha uno dei roster meglio costruiti in Europa e può contare sull’opposta Tijiana Boskovic, giocatrice che ha un rendimento paragonabile a quello di Paola Egonu ed è capace di essere determinante e di fare molto male alla difesa avversaria. L’Eczacibasi arriverà però a Busto con qualche possibile problema di formazione, dovuto a due casi di positività alla Covid comunicati la scorsa settimana, anche se coach Motta può comunque contare su una panchina di altissimo livello. Jordan Thompson e Hande Baladin sono due dei principali terminali offensivi della formazione, insieme alla centrale Chiaka Ogbogu.

In questa edizione della Champions League, le turche si sono classificate al primo posto nella Pool D, vincendo con facilità gli incontri con Dinamo Mosca e Lokomotiv Kaliningrad, ma faticando parecchio con l’Allianz MTV Stoccarda (due vittorie al tie-break). In passato le due formazioni si sono scontrate l’ultima volta nella stagione 2017/2018 negli ottavi di finale di CEV Cup ma il precedente più famoso risale al 2014/2015 quando si sfidarono nella finale di Champions League a Stettino. In entrambi i casi ad avere la meglio è stata l’Eczacibasi ma questa potrebbe essere l’occasione perfetta per ribaltare la statistica, anche perché la Unet arriva all’appuntamento carica da un percorso quasi perfetto in questi primi due mesi di 2021.

Alla vigilia coach Marco Musso tiene alta la guardia per una partita che si prospetta essere una vera battaglia: «È un quarto di finale di Champions, una partita da giocare contro una delle otto squadre migliori d’Europa e che quindi non necessita di grandi presentazioni. L’Eczacibasi può vantare nel roster giocatrici che sono tra le più forti al mondo, quindi noi dobbiamo pensare ad arrivare pronti fisicamente ed essere subito aggressivi. Poi la partita non potrà che essere complicatissima dal primo all’ultimo punto».