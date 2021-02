Pulizia nei boschi di Samarate in ricordo di Erica Mosca, il giorno del suo compleanno

Sabato 6 marzo Erica Mosca, storica farmacista di Samarate morta tragicamente lo scorso 16 gennaio insieme al compagno, Lorenzo Landenna, al Devero, avrebbe compiuto gli anni. Per ricordarla i concittadini stanno organizzando una giornata di pulizia nei boschi, seguendo il suo spirito ecologista, amante della natura e degli animali.

L’amica Emanuela Bossi (della onlus “Mai paura”) ha diffuso l’iniziativa sui social, in particolare sul gruppo Facebook “Bacheca civica di Samarate”: hanno immediatamente aderito le associazioni “Parte tutto da noi”, “Amici della biblioteca”, le farmacie del territorio e l’amministrazione comunale.

Quindi, per Samarate sabato 6 marzo sarà il Green day. Il ritrovo è alle 9 del mattino in via Milano: i volontari puliranno i boschi fino alle 12.30. Successivamente, alle 12.30, davanti alla farmacia Mosca verrà piantato un albero «per ricordare tutta la bellezza che ci hai lasciato e per non dimenticare che nel mondo ci sono persone come te che fanno la differenza».