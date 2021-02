Punti vaccinali a Varese: il Comune individua la Schiranna, il palazzetto e il teatro

Regione Lombardia chiama a rapporto tutti i sindaci «C’è bisogno del sostegno di tutti per centrare un obiettivo che finalmente ci riporti a una vita normale». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana si è rivolto ai rappresentanti delle singole comunità nel corso di un incontro in streaming per illustrare le linee generali del ‘piano vaccini anti Covid’.

Presenti la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni e il direttore generale dell’assessorato al Welfare, Marco Trivelli, Guido Bertolaso, coordinatore del piano, ha illustrato progetto: «È necessario il contributo di tutti, partendo proprio dai singoli territori e da chi, in ogni Comune, può essere d’aiuto per raggiungere il traguardo finale».

La risposta del Comune di Varese non si è fatta attendere. L’amministrazione ha suggerito alcune località adatte a ospitare in sicurezza i cittadini prenotati per la vaccinazione.

Tra le possibili sedi elencate ci sarebbero:

Il Piazzale Roma alla Schiranna dotato di ampio parcheggio sterrato con disponibilità corrente elettrica, illuminazione e servizi igienici . Qui sarebbe possibile allestire una tensostruttura, come avviene ogni anno per la Fiera di Varese, di circa 10.000mq.

Il Palazzetto dello Sport a Masnago. Anche in questo caso ci sarebbero a disposizione una superficie di 600 mq (area parquet campo da gioco), i servizi igienici con spogliatoi. Chiaramente la struttura potrebbe tornare utile in estate, una volta concluso il campionato di basket.

Terza opzione la scuola Salvemini con la palestra e le aree attualmente non occupate. Un0’offerta presa già utilizzata per la campagna vaccinale contro l’influenza.

Ultima opzione il teatro di piazza Repubblica: la struttura soffre ingresso e uscita separati, servizi igienici e spogliatoi, un’area di ingresso di 1500 metri quadrati a cui si sommano i 200 metri quadri del foyer. C’è tutta l’area della sala con 1200 poltroncine dove garantire il tempo d osservazione successivo alla somministrazione della dose. C’è parcheggio esterno

Gli ultraottantenni varesini dovrebbero essere circa 7500 di cui molti allettati e per i quali è previsto il servizio a domicilio.