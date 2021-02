Quale futuro per la pediatria di Cittiglio? Il consigliere Astuti chiede chiarezza

Quale futuro per la pediatria di Cittiglio? La questione posta dal consigliere regionale del PD Samuele Astuti agita la popolazione del Verbano. Il presidio, chiuso durante l’emergenza Covid, ma riattivato con i suoi 11 letti il 23 dicembre scorso, potrebbe avere vita breve.

«La Regione faccia chiarezza sull’ipotesi di chiusura della pediatria dell’ospedale di Cittiglio – chiede Astuti – Il reparto è stato temporaneamente chiuso, mentre alla pediatria sono state destinate due camere della ginecologia, che è stata quindi a sua volta depotenziata. Decisioni già prese in altri ospedali e che già troppe volte abbiamo visto essere l’anticipazione di una chiusura definitiva. Siamo convinti che il reparto di pediatria a Cittiglio non debba essere chiuso, rappresentando un punto di riferimento essenziale per tante famiglie del territorio. Per questo chiediamo alla Regione di fare chiarezza e sgombrare il campo da ogni ipotesi di chiusura».

La richiesta giunge come un fulmine a ciel sereno su una situazione che non sembrava avesse criticità. Occhi puntati, ora, sui futuri movimenti: l’esperienza dell’ospedale di Angera insegna che le decisioni vanno spiegate e comprese prima di essere attuate. Sempre che un progetto ci sia effettivamente