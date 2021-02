Quali nuovi orizzonti per gli adolescenti? Se ne parla a Filosofarti

Si parla anche di adolescenti e del loro futuro in questa edizione di Filosofarti, il festival della filosofia della provincia di Varese che ogni anno regala occasioni di incontro e riflessioni su vari temi.

Per la prima volta alla kermesse partecipa anche la cooperativa LaBanda con un evento di “Pedagogia pratica” rivolto a genitori, educatori e chiunque si occupi di ragazzi.

“Trovare l’alba dietro l’imbrunire – Quali nuovi orizzonti per i nostri adolescenti?” è il titolo dell’incontro online con Andrea Marchesi in programma per mercoledì 3 marzo alle ore 18.30.

Per maggiori informazioni e modalità di accesso www.filosofarti.it.