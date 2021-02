Quanto ne sai degli scout? Partecipa al sondaggio di Zona Varese

La pattuglia comunicazione dei gruppi scout della zona di Varese, un gruppo nato per far conoscere le attività di tutti gli scout della provincia, ha realizzato un sondaggio per il suo nuovo progetto. L’idea è nata grazie a due domande che i ragazzi si sono posti: che cosa pensano gli scout del loro percorso? E cosa sanno le persone del nostro mondo? Al fine di raccogliere le informazioni per la ricerca è stato creato un sondaggio (potete partecipare cliccando qui), nel quale sono contenuti quesiti riguardanti esperienze personali e conoscenze in generale sugli scout. Il sondaggio si completa in pochissimi minuti, ma le risposte raccolte saranno molto importanti per la ricerca. I risultati verranno pubblicati sul sito zonavarese.it.