“Radio Enzo”, l’idea per stare vicini al papà ricoverato fa il giro del mondo

“Radio Enzo” è un grande successo mediatico (e non solo): l’esperienza raccontata da SaronnoNews è arrivata sui media nazionali ed internazionali.

Circa un mese fa, scrivevamo dell’originale iniziativa ideata dai fratelli Favaloro per far giungere al proprio papà Enzo un sostegno morale nella difficile lotta intrapresa contro il coronavirus.

Ormai sono trascorsi più di 100 giorni dal ricovero in terapia intensiva di Enzo, 65enne di Garbagnate Milanese, che da settimane riceve, sistematicamente, le “puntate di Radio Enzo” appositamente creata per lui dai figli.

Questa iniziativa ha permesso di superare il tremendo distacco che questo nuovo flagello ha creato in tanti casi, in tante famiglie.

Grazie all’idea dei suoi famigliari, utilizzando un programma di registrazione, Enzo riceve alcuni brani musicali, i suoi preferiti, insieme agli incoraggiamenti vocali e alle ultime novità sulla vita fuori dall’ospedale. Il file così creato viene inviato al tablet dell’ospedale e il personale della terapia intensiva lo fa ascoltare ad Enzo.

Così il professionista 65enne può finalmente risentire le voci e gli incoraggiamenti dei propri cari risuonare insieme alla sua musica preferita, lo sconforto viene attenuato e spunta il sorriso sul suo volto.

I sanitari del reparto di terapia intensiva, dell’ospedale di Legnano, testimoniano il benefico apporto della “originale terapia”, tanto che, sia pur lentamente, Enzo sta migliorando.

L’idea originale dei Favaloro, Claudia, Gianmaria, Chiara, Riccardo e Carolina, era di poter estendere anche ad altri ricoverati in isolamento l’originale iniziativa. Con non poco stupore hanno potuto constatare che questa iniziativa ha superato i confini del Milanese e del Varesotto, arrivando ai media nazionali e internazionali: dal nostro giornale la notizia di “Radio Enzo” è arrivata a Radio 24 e Radio Deejay, ai quotidiani La Stampa, Il Giorno, al settimale Oggi, in tv a RaiNews (foto sotto), al TG3, a “I fatti vostri” su RAI 2, al TG1, a TV 2000 fino alla BBC WORLD e alla tedesca ZDF, solo per citarne alcuni.

All’indirizzo email di “Radio Enzo” sono oramai centinaia le richieste di contatti, ma anche di aziende private che propongono di allargare e sostenere l’iniziativa. Un successo grande, pari all’amore per Enzo e le migliaia di persone che lottano e si sacrificano quotidianamente per sconfiggere questo invisibile avversario dell’umanità.