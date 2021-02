Ragazzini in gruppo verso il Parco Bassetti, si temeva la rissa

Un gruppone di ragazzini in movimento, qualche parola intercettata, il timore di vedere una nuova rissa, dopo quella (sventata) poche settimane fa.

Sono stati questi gli elementi che hanno convinto la Polizia di Stato a intervenire prontamente a metà pomeriggio di lunedì, con diverse volanti, al Parco Bassetti.

La verifica è scattato intorno alle 17, all’ingresso “basso” del parco: una trentina i ragazzi controllati dagli agenti, intervenuti con le auto del Commissariato e alla presenza del dirigente Luigi Marsico (foto postate sul gruppo Sei di Gallarate se ®).

I più erano ragazzini gallaratesi. Poteva essere un appuntamento per una rissa? Nessuno può dirlo con certezza, l’ipotesi poggia sul movimento improvviso in gruppo, ma anche – come detto – su qualche parola sentita da chi ha attivato le forze dell’ordine: frasi che lasciavano intendere che i ragazzini stessero organizzando un incontro poco amichevole con altri. In ogni caso il controllo in forze avrà sicuramente attratto l’attenzione di molti, ma non ci sono stati strascichi.

Il precedente, come detto, è la rissa dell’8 gennaio scorso, che aveva visto confluire decine di giovani prevalentemente da altri Comuni (i più, pare, come spettatori dello scontro programmato tra due gruppetti ristretti): in quell’occasione il pronto intervento della Polizia Locale aveva praticamente bloccato subito le botte. Ma in generale i fenomeni di risse tra ragazzi dopo il primo lockdown sono diventati più numerosi – se n’è discusso molto nei mesi scorsi a Legnano, ad esempio.