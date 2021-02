Rai 5 celebra Dante, per la prima volta in Tv tutti i cento canti della Divina Commedia

Tutta la Divina Commedia letta da Lucilla Giagnoni in tv e per la prima volta, l’intera opera sarà interpretata a video e a farlo sarà una donna. Dal 21 febbraio al 25 marzo il Nuovo Teatro Farraggiana di Novara celebra i 700 anni dalla morte di Dante presentando tutti i 100 canti della Divina Commedia interpretati da Lucilla Giagnoni, in seconda serata su Rai 5.

Un’impresa mai realizzata al mondo prima d’ora in video: non un attraversamento mentale, intellettuale, ma fisico, corporeo, che restituisce la carnalità, il respiro, la voce, lo sguardo del racconto della Commedia.

E soprattutto, un percorso compiuto fino in fondo da una donna, perché, forse non si è mai detto, la Divina Commedia ha una voce femminile. Il Teatro, andando oltre la sua soglia, non si è mai fermato, come non si è fermato Dante nel suo viaggio verso il Paradiso; anche il Faraggiana fa un viaggio di Andata e Ritorno e va su Rai5 nell’attesa che il suo pubblico ritorni al più presto a frequentare gli spazi di corso della Vittoria a Novara. Tre canti al giorno, circa 30 minuti di visione, per arrivare al 25 marzo che, nel 1300, fu il giorno della partenza del viaggio.