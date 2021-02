Regione Lombardia e INDIRE insieme per una vera didattica digitale integrata

Lezioni video, webinar, tutorial sui sistemi di didattica a distanza. Questi gli strumenti utili per migliorare la formazione di docenti e studenti nell’ambito della didattica digitale.

Regione Lombardia ha sottoscritto un protocollo d’intesa con INDIRE, l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, per sperimentare modelli, strategie e ambienti innovativi per la didattica digitale integrata nelle scuole. Lo ha deliberato la Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala.

L’intesa si svilupperà attraverso la piattaforma Open Innovation, al cui interno nella sezione Open Scuola, docenti e studenti troveranno tutti gli strumenti utili a migliorare la loro formazione, attraverso anche il ricorso all’ingente materiale didattico della piattaforma INDIRE. Sarà un’evoluzione del processo Open Scuola. L’obiettivo resta la creazione di uno spazio in cui i docenti e gli studenti possano trovare risorse digitali ordinate e selezionate in base alle loro esigenze effettive.

L’assessore Fabrizio Sala afferma: “Dobbiamo migliorare l’efficacia della didattica digitale, perché non sia una riproposizione a distanza della didattica tradizionale, ma una vera occasione di innovazione in ambito educativo, che si traduca in una crescita di competenze sia per gli studenti che per gli insegnanti”.