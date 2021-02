Rescaldina, M5S contro il piano urbano del traffico: «Troppi interventi inattuati»

Movimento 5 Stelle di Rescaldina “all’attacco” del piano urbano del traffico approvato nel 2019. Durante l’ultima seduta del consiglio comunale cittadino i pentastellati hanno infatti presentato un’interrogazione per chiedere conto a sindaco e giunta di alcuni interventi che al momento non sono ancora stati attuati: quelli relativi a via Toti, via Piave, via De Gasperi e via Bellini, che erano stati oggetto di controdeduzioni da parte dei cittadini.

Per via Toti il piano prevede lo stop al transito dei mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate e il completamento del marciapiede tra via Sauro e via Brianza, valutando poi la possibilità di introdurre il senso unico in direzione di via Brianza. In via Piave, invece, era in programma un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’asilo nido Wojtila, stessa soluzione che verrà valutata per limitare la velocità dei veicoli di passaggio in via De Gasperi. In via Bellini era stata proposta l’introduzione di una zona a disco orario, per la quale si attende di verificare gli effetti delle nuove aree di sosta in via Caduti di Nassiriya e in via Oberdan.

«Gli interventi richiesti ad oggi non risultano ancora realizzati anche quando le condizioni per la loro attuazione siano già presenti – ha sottolineato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Massimo Oggioni -. Il piano urbano del traffico riflette una situazione che è dinamica e legata al periodo in cui viene realizzato ed approvato; gli interventi previsti dal piano hanno una logica se realizzati nel momento in cui il piano viene redatto ed approvato, mentre più ci si allontana da tale data, più la situazione è suscettibile di cambiamenti e gli interventi di conseguenza potrebbero non risultare più utili se non addirittura dannosi. Per questo motivo una realizzazione tempestiva delle opere previste nel piano è auspicabile e necessaria»

«L’adozione del piano urbano del traffico indica una programmazione a breve, medio e lungo termine cercando di dare omogeneità alle modifiche in materia di viabilità – ha replicato l’assessore alla partita, Gianluca Crugnola -. Le modifiche vanno poi calate nella realtà: mi sembra chiaro che se un intervento non viene realizzato è perché c’è un’analisi tecnica in corso, ci sono variabili sopraggiunte o considerazioni differenti da quelle viabilistiche oppure non c’è la copertura economica per fare tutto subito».