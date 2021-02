Rescaldina, tamponi rapidi “drive in” nel parcheggio del centro commerciale

A Rescaldina tamponi rapidi in modalità “drive in” nel parcheggio del centro commerciale. Da oggi, lunedì 22 febbraio, nel posteggio dell’area commerciale di via Togliatti sarà possibile sottoporsi al tampone antigenico rapido grazie ad un accordo siglato tra Ceetrus, società che gestisce il centro commerciale, Mecial Desk e ParkingGo.

Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7 dalle 7 alle 19, in un’area delimitata e segnalata nel parcheggio del centro, cui bisognerà accedere in auto. I risultati del tampone verranno rilasciati dopo 15 minuti: se il tampone dovesse risultare positivo sarà possibile effettuare in loco anche quello molecolare. È possibile prenotare il tampone online e pagare con bancomat, carta di credito o PayPal.

«Questa importante operazione è estremamente coerente con la nostra mission aziendale – spiega Marco Balducci, amministratore delegato di Ceetrus Italia -. Vogliamo che i nostri asset non siano solo luoghi di commercio, ma anche spazi di vita al servizio del cittadino. In una situazione di grande difficoltà come quella provocata dal Covid abbiamo capito che possiamo, dobbiamo e vogliamo essere in prima linea e dare il nostro contributo attivo. Lo facciamo mettendo a disposizione i nostri centri per rendere più facile e fruibile ai cittadini lo screening sul Covid e fornire un supporto all’attività della sanità pubblica. Abbiamo quindi voluto dare un nostro contributo tempestivo e concreto dando ai cittadini la possibilità di usufruire di un servizio semplice, efficace e sicuro. In questo contesto è stato di fondamentale importanza muoversi velocemente e poter contare sulla collaborazione di partner affidabili».

L’iniziativa di Ceetrus ha il sostegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che, dopo Vimodrone e Cesano Boscone, promuove nelle imprese il servizio dei test nel parcheggio del centro commerciale di Rescaldina con l’Associazione territoriale Confcommercio di Legnano. «Ci attiveremo per un’informazione diffusa – sottolinea Paolo Ferrè, presidente della Confcommercio di Legnano – perché la prevenzione è molto importante. Il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, pur nelle tante difficoltà che quotidianamente le attività del terziario affrontano, accresce la nostra partecipazione e rafforza il senso di responsabilità».