Riaprono gli otto ristoranti Buongusto di Tigros

La Lombardia è zona gialla da lunedì e tante attività economiche riaprono i battenti. Dopo mesi di chiusura nei prossimi giorni riprenderanno il servizio i sette ristoranti Buongusto di Tigros.

Questi, come si può leggere sul loro sito ufficiale “sono una vera e propria isola culinaria all’interno di 8 supermercati, Buguggiate, Busto Arsizio (Viale Pirandello), Castellanza, Gerenzano, Solbiate Arno, Vigevano, Villa Guardia e Pieve Emanuele dove è possibile assaporare piatti semplici e gustosi, preparati utilizzando prodotti di qualità Tigros, dai cuochi che cucinano al momento sotto gli occhi dei clienti. Un ambiente moderno e accogliente per ogni momento di pausa della giornata: colazione, pranzo, aperitivo e cena. Inoltre, per i clienti affezionati alle proposte Buongusto, è disponibile il servizio di take away per portare a casa il gusto e la freschezza di un pasto pronto da condividere”.

Mercoledì 3 febbraio riapriranno i Buongusto di Busto Arsizio, Castellanza e Gerenzano. Giovedì sarà il turno di Buguggiate, Solbiate Arno e Villa Guardia. L’ultimo a ripartire sarà quello di Pieve Emanuele venerdì prossimo.