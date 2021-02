Rifiuti sulle sponde dell’Arno a Gallarate. “Le istituzioni si facciano sentire”

Non è certo la prima volta che se ne parla, ma il problema si ripropone e viene giustamente sollevato di nuovo dai lettori. Parliamo dei rifiuti abbandonati nei dintorni del ponticello pedonale sull’Arno che dà accesso all’Esselunga di Gallarate.

«Vivo a Gallarate e spesso costeggio le rive dell’Arnetta per recarmi in centro. Il degrado in cui versa il torrente e’ a dir poco imbarazzante» dice il nostro lettore Ambrogio Fanali. «Ho fatto diverse segnalazioni sui social ed al sindaco. Mi dicono di avvisare AIPO (ente fiume Po) e l’ho fatto, senza risposta. Il sindaco vorrebbe intervenire ma c’e’ sempre qualcosa che blocca un altro qualcosa. Solo qualcuno, tramite social e dopo avere visto le foto, si è offerto volontario per ripulire l’alveo da questo schifo. Lo faremo sicuramente, ma credo che dovrebbero essere le istituzioni a fare la voce grossa con chi di dovere», continua Fanali, già animatore di iniziative simili in altri Comuni.

«Un ‘ultima considerazione sugli incivili che compiono questi scempi ambientali che andrebbero presi e severamente puniti, ma non essendoci telecamere in zona la fanno sempre franca». Chi abita in zona e passa dal ponticello sa che è spesso punto di ritrovo, diurno e serale, per categorie diverse di persone: residenti stranieri della zona che ci vanno a telefonare (avendo magari poca privacy in casa), ragazzini, altri abitanti del fitto quartiere che c’è subito accanto, persino pescatori, favoriti dalla migliore qualità delle acque in anni recenti. Certo, c’è chi vive lo spazio pubblico con correttezza e chi è incivile.