“Rifugio antiatomico”, al via gli incontri di Intrecci teatrali sull’adolescenza rivolti ai genitori

Dopo il successo degli incontri con i ragazzi al Teatro San Giorgio di Bisuschio, Andrea Gosetti e la sua compagnia Intrecciteatrali lanciano “Rifugio antiatomico”, un’iniziativa gratuita rivolta ai genitori per dialogare e discutere di differenti tematiche adolescenziali. L’attività fa parte del progetto “Una cura per la cultura”, realizzato da Intrecciteatrali e dalla Cooperativa AttivaMente di Como e sovvenzionato da Fondazione Cariplo e dal Comune di Bisuschio.

Il ciclo di quattro incontri prenderà il via questa sera, mercoledì 24 febbraio alle 20.30 in streaming sulla piattaforma Zoom, con il primo appuntamento dedicato al cyberbullismo, tema scelto e selezionato direttamente dai ragazzi. Durante la serata, oltre ai 25 giovani che hanno partecipato al progetto “Il giardino dei talenti”, interverranno anche il direttore artistico Andrea Gosetti, la dottoressa Valerie Moretti e Jacopo Boschini, i quali hanno collaborato attivamente alla costruzione di questo nuovo spazio di incontro tra giovani e famiglie.

L’adolescenza è un periodo di vera e propria tempesta emotiva che non solo coinvolge i ragazzi, ma anche l’intera famiglia, che spesso non ha gli strumenti necessari per affrontarlo: «Il giardino dei talenti – commenta Andrea Gosetti – è un luogo dove gli argomenti sono scelti dai ragazzi tra i 13 e i 18 anni, dove viene data voce ai loro pensieri e dove viene pensata una forma di restituzione artistica. Dalle riflessioni è nata l’esigenza di organizzare una serie di incontri con i genitori, al fine di trovare un punto di dialogo con i propri figli. Saranno dunque i ragazzi a sottoporre le tematiche discusse precedentemente, all’interno di uno spazio teatrale costruito appositamente per loro».

Come recita la locandina di presentazione dell’evento, il dialogo deve sempre partire dall’ascolto dell’altro «perché ascoltare, parlare, confrontarsi e conoscersi è il vero rifugio antiatomico».

Gli incontri saranno inizialmente fruiti in live streaming su Zoom ma, se nel mese di marzo la Regione Lombardia dovesse passare in zona bianca, i genitori saranno invitati a partecipare agli appuntamenti nel Teatro San Giorgio di Bisuschio.

Si ricorda infine che l’evento è gratuito ma l’iscrizione è obbligatoria, con un massimo di 90 iscritti.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi all’evento è necessario consultare la pagina web intrecciteatrali.it e compilare l’apposito form.