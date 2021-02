Rinasce l’etichetta discografica varesina Tube Records

Rinasce Tube Records. L’etichetta discografica varesina fondata nel 1997 torna sulla scena. Dario Guglielmetti ha deciso di ridare vita all’esperienza che nel corso di più di 10 anni ha contribuito a formare la scena punk rock che dagli anni Novanta agli anni Duemila ha riempito live club e palazzetti. «Mi sono ricacciato nei deliri delle discografia», commenta a caldo. L’etichetta discografica Tube Records era nata per produrre le Porto Riviste. Successivamente ha ampliato il suo catalogo con band come gli Skruigners, i Bassistinti, le due icone del punk italiano esportate in tutto il mondo Klasse Kriminale e Rappresaglia e molti altri.

Oggi, torna sulla scena e lo fa con la ristampa in vinile (in collaborazione con La Scena Dischi) di “Cosa facciamo?”, il primo album delle Porno Riviste ma anche dell’etichetta. La prima ristampa è andata esaurita già in pre order e verrà pubblicata nei prossimi giorni.

L’etichetta però non vivrà solo di ristampe e ripartirà anche con nuove produzioni. La nuova attività andrà ad affiancarsi all’ormai consolidata attività di booking Tube Agency tra le cui file si annoverano nomi come Punkreas, Omar Pedrini, Perturbazione e tanti altri.

Nonostante le difficoltà legate allo stop dei concerti imposto dal Covid dunque, la Tube non lascia ma raddoppia diventando Tube Music -Label & Live.