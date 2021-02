Rino Cataneo nuovo segretario del Pd di Saronno

È Lazzaro Rino Cataneo il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Saronno.

Da sempre impegnato nell’ambito della politica locale, prima nel PCI, successivamente ha partecipato a tutte le evoluzioni dal Pds, ai Ds fino al Partito Democratico.

Lo storico esponente democratico ha battuto le due candidate Sara Battistini e Sabina Banfi: il vincitore, che succede a Mauro Lattuada, ha ottenuto 53 voti contro i 24 e i 19 delle due rivali.

“Un grazie a tutti i nostri iscritti per aver partecipato in modo così numeroso al congresso, per essere stati presenti alle riunioni online e per aver contribuito in modo così numeroso al voto di oggi – sono le prime parole da segretario per Cataneo -. Di questa grande partecipazione ne sono molto contento , dà ancora più valore alla vittoria che arriva dopo un confronto vero, intenso e sentito che ha visto il circolo mettersi in gioco. Un grazie quindi alle candidate Sara e Sabina per la bella competizione che è risultata ricca di spunti e contenuti e che ha saputo appassionare i nostri iscritti in un bel momento di democrazia. Un ringraziamento va a Giovanni Corbo , segretario provinciale del nostro partito, che ha permesso di organizzare e portare avanti un congresso in un periodo così difficile per le norme anti covid. Un grandissimo grazie va anche ad Alice Bernardoni , vice segretaria provinciale, e a tutti i ragazzi che oggi e per tutto il giorno si sono resi disponibili, per assistere e rendere possibile il voto online alla quasi totalità degli iscritti. Il vero lavoro inizia adesso : il confronto è finito . E’ ora di rimboccarsi le maniche per lavorare per il circolo , la città e, per il piccolo contributo che possiamo dare , anche per il nostro Paese.

La prima cosa che farò sarà cercare la collaborazione di tutti. Anche chi ha perso fa parte della grande famiglia del Pd ed è giusto che sia coinvolto nella ripartenza del circolo.”

Nel nuovo consiglio direttivo siederanno 11 delegati espressi dal segretario, 4 espressi da Battistini e 3 espressi da Banfi.

Il voto si è tenuto on line dalle 10 alle 16 (preceduto dalla discussione delle mozioni congressuali), con un sistema che ha garantito identità del votante e segretezza del voto degli iscritti.

ECCO LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO DEL PD DI SARONNO