Ripartire insieme: la coop Vittoriosa riapre bottega e trattoria a Cuirone

È un ritorno alle origini, quello della Vittoriosa di Cuirone, che torna alla gestione diretta: domenica scorsa le sale della cooperativa del paesino hanno visto la prima apertura per pranzo.

Galleria fotografica La Vittoriosa Cuirone 4 di 8

Con un po’ di emozione, ancora dentro le incertezze della pandemia (e con la massima prudenza), ma questo luogo di aggregazione comunitario riapre. “Confidando nell’entusiasmo e nella partecipazione dei soci e nel valore aggiunto che ne deriva”, si legge nel messaggio affisso all’ingresso, vicino alla targa che ricorda che la cooperativa – nata nel 1930 – è stata dichiarata Attività Storica di Regione Lombardia.

«In piena pandemia avevamo già riaperto la bottega» ricorda Alberto Senaldi. «Adesso abbiamo preso la decisione di gestire in autonomia l’intero complesso: la bottega, l’osteria e la ristorazione». Per ora le sale riaprono solo per il pranzo della domenica (12.30-14.30), già settimana scorsa c’è stato un bel movimento: viene usata sia la sala principale, sia quella più piccola alle spalle, con l’opportuno distanziamento.

«Facciamo ristorazione tradizionale, riproponiamo i piatti del territorio, là dove possibile usando prodotti locali. Domenica scorsa ad esempio è andato alla grande il vino della cascina Piano, il vino dei ronchi varesini. Abbiamo un approccio plastic free e anche l’acqua minerale in bottiglia viene dalla Val Vigezzo».

Solidarietà, qualità e ambiente popolare si possono tenere insieme? Forse sì e per dimostrarcelo ci accolgono subito con un buon caffè dal Guatemala, presidio Slow food che unisce la coltivazione in Centro America («su terreni dove la coltivazione è stata impiantata dai gesuiti») e la Valsusa, dove il maestro Roberto Messineo fa torrefazione artigianale su legno di betulla.

Per ora si apre per pranzo, «attiveremo anche la cucina da asporto e apriremo anche per colazione e mezzogiorno, se il livello pandemico consentirà di farlo in sicurezza». Intanto anche a metà mattina si affaccia anche qualche abitante del villaggio: in settimana l’osteria è chiusa, ma è aperta la bottega, dove si viene a fare la spesa. Anche qui convivono il vecchio locale piastrellato – riferimento per generazione di Cuironesi – e la presenza di prodotti biologici e del territorio.

La cooperativa La Vittoriosa è anche promotrice della Comunità della segale di Cuirone, costituita lo scorso anno e inserita in una rete regionale: «Qui a Cuirone si coltiva la segale e abbiamo un forno storico usato per fini didattici». Costruito a inizio Ottocento, recuperato dalla famiglia Fidanza, oggi funziona per le scuole e in occasione delle feste del paese (che è promosso anche dal Fai come “Luogo del cuore”).

L’insegna in metallo della bottega, il tavolone da biliardo, la cabina del telefono in un angolo, il calore della stufa: alla Vittoriosa pare di vivere sospesi tra presente e un passato che sa di solidarietà e comunità, sembra di essere nel film Miracolo a le Havre. All’esterno c’è la pesa pubblica del 1931, poco più in là la vigna e un terreno che ospiterà l’orto: «per alcuni prodotti avremo una filiera cortissima».