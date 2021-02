“Risorse ad hoc per i comuni in zona rossa”, approvato alla Camera ordine del giorno dei deputati leghisti

“Approvato un ordine del giorno al dl Milleproroghe nel quale abbiamo chiesto di stanziare risorse ad hoc per sostenere economicamente i Comuni lombardi che sono o rientreranno in zona rossa”.

Lo affermano in una nota i deputati lombardi della Lega Marco Maggioni, Matteo Bianchi, Fabio Massimo Boniardi ed Eva Lorenzoni che spiegano: “Alla luce della proroga delle misure di contenimento del virus e delle sue varianti, in località quali Bollate, Viggiu’, Castrezzato e Mede, numerose attività continueranno a restare chiuse e urge trovare soluzioni affinché siano stanziate nuove forme di indennizzo e di sgravio per tutte le zone che saranno coinvolte nelle chiusure, aiutando famiglie e imprese a fronteggiare la grave emergenza economica”.