Risveglio in musica, terzo appuntamento (a distanza) con due giovani pianisti

Terzo appuntamento domenica 28 febbraio alle 10.30 per il “Risveglio in Musica” promosso dall’Associazione Musicale Rossini, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, e in collaborazione con il Festival Filosofarti 2021.

Due giovanissimi pianisti, Alessandro Sbaraini e Francesco Minonzio, porteranno direttamente nelle case (tramite la pagina facebook o il sito della Rossini) temi e forme musicali, dal Settecento napoletano di Domenico Paradisi fino alla intensità lirica del compositore russo Sergej Rachmaninov.

Il linguaggio musicale è pensiero, è immagine sonora, può essere sentimento di sogno e di nostalgia: ecco perché anche la musica ben si inserisce nel tema scelto per la 17° edizione del Festival di Filosofia, “Realtà e Utopia”. Un invito a iniziare nel migliore dei modi la domenica, per un risveglio speciale all’insegna della cultura.