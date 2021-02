Ritorno sulle piste da sci, attesa l’ordinanza anche in Piemonte

È attesa anche in Piemonte, l’ordinanza che darà il via libera al ritorno sulle piste da sci. La riapertura dovrebbe essere fissata, come nel caso della Regione Lombardia, per il 15 febbraio seppur con una serie di regole e limitazioni.

La firma del provvedimento è attesa in giornata, così aveva annunciato il presidente della Regione, Alberto Cirio, nella giornata di ieri. Il via libera darebbe dunque il via a una stagione sciistica segnata pesantemente dalla pandemia e dai divieti studiati per contenere il numero dei contagi.

Sempre nella giornata di oggi è attesa anche la decisione sugli spostamenti tra le regioni. Scelta che aprirebbe anche alla possibilità di poter tornare a circolare liberamente tra Lombardia e Piemonte.