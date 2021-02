Rovera anticipa il debutto 2021: è a Dubai per le Asian Le Mans Series

È bastata una telefonata ad Alessio Rovera per saltare sul primo aereo per Dubai e avviare così l’avvicinamento al debutto stagionale, anticipato rispetto al calendario che il pilota varesino aveva fissato per questo 2021.

Il 25enne di Casbeno è stato infatti convocato dal team Formula Racing per partecipare alle due gare valide per l’Asian Le Mans Series in programma nel prossimo fine settimana (13 e 14 febbraio) appunto a Dubai: Rovera avrà quindi l’occasione di gareggiare sulla Ferrari 488 GT3, modello molto simile a quello che poi utilizzerà nel Mondiale Endurance (il cosiddetto WEC) con i colori della AF Corse.

Sulla pista degli Emirati Arabi, Rovera sarà sulla vettura numero 60 con due danesi, Johnny Laursen (bronze) e Nicklas Nielsen (gold); quest’ultimo sarà compagno di abitacolo del giovane varesino anche nel WEC, con il terzo sedile affidato in quel caso al francese Perrodo. A Dubai sono previste due diverse gare, entrambe sulla distanza delle 4 ore: la prima scatterà alle 11,15 di sabato, la seconda alle 9,45 di domenica (ora italiana) e saranno trasmesse in streaming sul sito www.asianlemansseries.com.

«Sarà un’esperienza molto importante e l’occasione per prepararsi in maniera ancora più incisiva agli impegni mondiali – spiega il due volte campione italiano GT – Nel complesso possiamo contare su un insieme competitivo. Ci sarà solo da valutare il balance of performance (le decisioni sugli assetti concessi a ogni vettura ndr), in ogni caso ho esperienza sulla 488 GT3 e conosco la pista per aver disputato la 24 Ore di Dubai qualche anno fa, quindi iniziamo la stagione con i presupposti giusti».

Rovera salirà sulla Ferrari già al giovedì per le prove libere mentre le qualifiche sono previste venerdì quando in Italia sarà l’alba (6.55). Le Asian Le Mans Series hanno un calendario assai concentrato: dopo le due prove di Dubai ci si sposterà ad Abu Dhabi dove sono previste altre due gare, venerdì 19 e sabato 20 febbraio. Il WEC invece scatterà l’8 di aprile con la 8 Ore di Portimao in Portogallo.