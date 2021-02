Ama oggi, viaggia domani. Per San Valentino il Palace di Varese lancia i “Voucher of love”

Una vacanza romantica da godersi, con calma, quando si potrà tornare a spostarsi con maggior libertà. Per San Valentino, il Palace Grand Hotel di Varese lancia i suoi “Voucher of love” pensando al futuro.

Per quest’anno, per le ragioni che ben conosciamo, non saranno possibili le cene romantiche al ristorante o weekend romantici fuori porta a cui siamo abituati, ma questo non vuol dire che la festa non sarà celebrata a dovere. E come da tradizione magari con un pensiero speciale.

In questa occasione il Palace propone un’iniziativa ai propri clienti innamorati: “I nostri Voucher includono un magnifico soggiorno con qualche attenzione speciale ma potrete aggiungere diverse altre emozionanti sorprese. Il Voucher “Liberty & Love” dal valore di 199€ include un soggiorno per 2 persone in Camera Matrimoniale Superior con vista lago, una bottiglia di Champagne, stuzzichini salati e fragole fresche, prima colazione servita in camera e late check-out alle 14. Per rendere indimenticabile il vostro weekend potrete aggiungere diverse emozionanti sorprese… Info e i dettagli”