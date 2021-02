Schianto tra un’auto e un autobus di linea a Orino, circolazione bloccata sulla provinciale

Per cause da accertarsi un’autovettura e un autobus di linea si sono scontrati, l’auto ha terminato la corsa contro una barriera di protezione laterale rimanendo in bilico.

Galleria fotografica Scontro tra un'auto e un pullman ad Orino 4 di 5

È accaduto lungo la strada provinciale nel territorio del comune di Orino intorno alle 19.30 di questa sera, martedì 2 febbraio. I vigili del fuoco del distaccamento di Luino, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto sono arrivate immediatamente due ambulanze e un’automedica. Il personale sanitario ha prestato soccorso ad un ragazzo di 19 anni e ad una donna di 45, soccorsi in codice giallo.

Il traffico veicolare sulla SP45 tra Castello Cabiaglio e Orino è stato interrotto per permettere i soccorsi.

Sul posto i carabinieri di Cuvio che hanno rilevato l’incidente e coordinato l’intervento.