Scontro tra auto e moto a Varese. Soccorsi sul posto, traffico in tilt su viale Aguggiari

Nella serata di martedì 9 febbraio si è verificato un incidente stradale lungo viale Aguggiari a Varese. Per cause ancora in via di accertamento un’auto e uno scooter si sono scontrati poco dopo le 19.

Sul posto è accorso il personale sanitario della croce rossa di Varese con un’ambulanza e un’automedica che hanno soccorso, in codice giallo, un ragazzo di 21 anni. L’impatto è avvenuto nei pressi della traversa con la via ippodromo. Sul posto si sono registrate difficoltà alla viabilità stradale, al lavoro gli agenti della polizia locale di Varese.