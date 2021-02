“Seminiamo amore”: l’iniziativa contagiosa dei bimbi del nido

Anche i bambini dell’asilo nido vogliono festeggiare San Valentino, e vogliono farlo con tutta la città, invitando i residenti di Somma Lombardo e anche i cittadini di altre realtà a condividere, come loro, semplici messaggi d’amore.

L’idea è delle educatrici dell’asilo nido “La cicogna”, Serena Preveato e Monica Perrone che hanno pensato di realizzare con i bimbi dei cuori per “seminare amore” in città “in questo periodo di mancanza di rapporti sociali”, spiegano.

Maestre e bambini appenderanno i loro cuoricini dipinti a mano per le strade di Somma nella mattinata di venerdì 12 febbraio.

“Ci piacerebbe estendere la nostra iniziativa tutti, così da riempire le nostre città di cuori, colore e calore. Visti i tempi che corrono, ce n’è bisogno”, spiegano le due educatrici.

L’invito a condividere l’iniziativa è quindi rivolto non solo ai cittadini di Somma Lombardo, ma più in generale a chiunque senta la necessità di un gesto di socialità.

Per partecipare è sufficiente realizzare ciascuno il proprio cuore, a casa, in famiglia o a scuola, decorandolo a piacimento con colori e scritte. Ogni cuoricino dovrà poi essere appeso fuori dal cancello di casa da venerdì 12 febbraio per condividere insieme tanti messaggi positivi e di amore in occasione di San Valentino 2021.