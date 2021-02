Senso unico alternato in viale Europa e il traffico all’ingresso di Varese impazzisce

Si prevedeva una giornata di passione per gli automobilisti in transito in viale Europa e Gasparotto a Varese, e così è stato.

Il cantiere per la realizzazione della rotonda dell’Esselunga è in via di ultimazione: per poter effettuare alcuni avori di realizzazione delle fioriere si è disposto il senso unico alternato tra le 9.30 e le 16.30.

Un vero imbuto per chi doveva entrare e uscire dalla città. Nelle prime ore del pomeriggio una lunga colonna di autoveicoli era visibile sia in viale Europa e in via Gasparotto in direzione autostrada ma anche dall’autostrada iper venire in centro. Traffico paralizzato che ha messo a dura prova gli automobilisti per avvisati da ieri dell’avvio del senso unico alternato nella giornata odierna.

I disagi proseguiranno fino a giovedì 11 febbraio dal termine dei lavori di fresatura e asfaltatura della strada.

