Servizi di traduzione: sempre più utili per le imprese italiane, anche online

Nel corso del 2020 numerose imprese italiane sono sbarcate sulla rete. Certo, varie aziende lo avevano già fatto precedentemente, è vero però che proprio durante i lock down, dovuti alla pandemia da coronavirus, un elevato numero di attività commerciali ha deciso di attivare un sito internet o un e-commerce, o di potenziare quello già disponibile. La motivazione è semplice: attraverso la rete è possibile offrire i propri prodotti, evitando tutte le limitazioni correlate al lock down. Oggi il trend è quello di continuare a utilizzare le risorse online per le imprese, a patto di poter offrire un servizio completo e al passo con i tempi.

A cosa serve un servizio di traduzione

Avere un sito internet esclusivamente pensato e progettato per l’Italia può essere per varie aziende la soluzione migliore possibile. Non è però sempre così, anche perché internet e i mezzi contemporanei ci permettono di metterci in contatto con tutta Europa, se non addirittura con tutto il mondo. A patto di saper offrire un servizio che sia comodo, pratico e utile anche per qualcuno che non vive in Italia. Partiamo quindi dalla traduzione delle pagine, perché un sito in Italiano è ovviamente fruibile solo da qualcuno che conosce bene la nostra lingua. Per tradurre al meglio tutte le pagine di un sito è bene sfruttare una agenzia di traduzione, in modo da ottenere una trasposizione in altre lingue che sia fedele, affidabile e professionale. Il rischio altrimenti è quello di avere un sito in varie lingue, che nasconde numerosi errori, a volte facilmente fraintendibili.

Quali servizi di traduzione per i siti internet

Quando si parla di servizio di traduzione si intende solitamente la classica trasposizione dei concetti espressi sulle pagine pubblicate in rete, in altre lingue. L’inglese in primis, per poi passare a spagnolo, francese o anche tedesco. Alcune attività commerciali offrono i propri prodotti soprattutto a soggetti di specifiche nazioni, quindi può essere necessario tradurre le pagine anche in norvegese, giusto per fare un esempio, o in portoghese. Tradurre un sito web porta però anche alla necessità di migliorare la SEO in una lingua straniera, in modo da ottenere buoni risultati nelle ricerche sui motori in altre lingue che non siano l’italiano. Per ottenere questo tipo di servizi è necessario contattare un’agenzia di traduzione che offra attività di questo genere, che sono molto più specifiche e complesse rispetto alla classica traduzione.

Localizzare app e siti web

Il concetto di localizzazione è più ampio rispetto a quello di una semplice traduzione. Una applicazione o un sito localizzato utilizzano in modo adeguato la lingue di un luogo, utilizzando magari anche qualche frase gergale o termini particolarmente adeguati. Perché non sempre la mera traduzione è efficace sotto questo punto di vista, anzi. Già in Italia tra Regione e Regione si utilizzano termini differenti per esprimere lo stesso concetto, figuriamoci se ci spostiamo a considerare intere Nazioni in cui si parla la medesima lingua. Il consiglio è quello di trovare un’agenzia che sia in grado di offrire servizi di vera e propria localizzazione, non solo delle semplici traduzioni.