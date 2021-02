Sette casi Covid in un solo giorno al pronto soccorso di Busto

Sette casi di Covid in pronto soccorso in un solo giorno. All’ospedale di Busto Arsizio dopo giorni di tranquillità è tornata ad accendersi una spia: « Non sappiamo se sia un caso, un cluster o un segnale preoccupane – commenta il direttore sanitario dell’ASST Valle Olona Paola Giuliani – seguiremo con attenzione i prossimi giorni».

Dopo il grande sforzo dei mesi scorsi, il personale dei presidi di Busto Arsizio, Gallarate, Somma e Saronno stanno ritornando piano piano alla normalità: « Abbiamo ancora cento letti occupati per covid – spiega il direttore Giuliani – La gran parte è a Busto dove sono assistite 19 persone in terapia intensiva e 7 in rianimazione. Poi tutti i letti degli infettivi sono occupati, circa 27 degenti. A Saronno ci sono 25 pazienti Covid e a Gallarate 22. Cerchiamo di tenere sempre posti riservati ma stiamo cercando di riaprire il più possibile alle altre patologie per ritornare alla situazione normale. In particolare vorremmo riconvertire presto i posti di Saronno e Gallarate. Ora questo segnale odierno con 7 ricoveri insieme ci preoccupa ma vedremo come andrà»

L’Asst è pronta, in ogni caso, a qualsiasi evenienza. Il fatto di aver concluso la campagna vaccinale tra tutti gli operatori permette di guardare al futuro con maggior tranquillità: « Rimane comunque alta l’attenzione e l’uso di tutti i disposizioni e le protezioni necessarie a contenere possibili varianti. Ma è chiaro che la condizione dei nostri sanitari è migliorata»