Settimana dell’educazione, incontri on line con la pastorale giovanile del decanato di Busto Arsizio

L’equipe di Pastorale Giovanile del Decanato di Busto Arsizio, l’insieme dei tredici oratori e del Centro giovanile Stoà, in occasione della Settimana dell’Educazione, a partire dal 26 gennaio 2021, intende proporre un ciclo di incontri dal titolo “Orizzonti. Illuminare il presente, seminare futuro”, rivolti a tutti coloro i quali hanno a cuore l’educazione e le nuove generazioni.

Gli incontri si svolgeranno, a partire dalle ore 20:45, saranno online e verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube “Parrocchia San Giovanni Battista Busto Arsizio”, rimanendo fruibili anche in seguito. Considerando la complessità del tempo che stiamo vivendo, rafforzata anche dai fatti di cronaca più o meno recenti che hanno coinvolto anche la nostra città, è sembrato opportuno rivolgerci a professionisti per una rilettura sapiente delle dinamiche educativo-sociali in corso, anche in chiave culturale, dove la cultura si fa strumento di lettura, oltre che contenuto.

Scopo della rassegna è, infatti, offrire la possibilità di farsi guidare nella comprensione della realtà presente per promuovere attenzioni e pratiche educative che aiutino ad imbastire il futuro. Per questa ragione gli eventi sono pensati per i genitori, gli educatori, ma anche per tutti coloro che intendono mettersi in ascolto del tempo presente e delle sfide che porta con sé. Si tratta di un progetto corale che ha coinvolto, sin dalle prime fasi, tutte le parrocchie e oratori della città e il Centro giovanile Stoà, forti della convinzione che il lavoro di squadra sia un valore aggiunto in ogni progetto.

La rassegna prenderà avvio in data 26 gennaio, con un intervento di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva dal titolo “Crescere al tempo del Covid: sfide evolutive e sfide educative”; seguirà Silvano Petrosino, filosofo e professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con un incontro dal titolo “Comunicazione e nuove generazioni” in data 9 febbraio.

Il mondo dello sport verrà toccato il 16 febbraio da Germano Lanzoni, coach e insegnante di teatro comico, conosciuto per Il Milanese imbruttito, in un intervento dal titolo “Sport e periferie”. Lunedì 22 febbraio Don Claudio Burgio, Cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano e fondatore e presidente dell’associazione Kayrós, insieme a Daniel Zaccaro interverrà con un focus sulla manifestazione del disagio e delle condotte trasgressive.

In data 15 marzo Don Stefano Guidi, direttore della FOM (Fondazione italiana oratori milanesi) con un incontro dal titolo “Orizzonti di oratorio”: prospettive di futuro. A concludere la rassegna, in data 24 marzo Chiara Giaccardi, docente di Sociologia e Antropologia dei Media all’Università Cattolica di Milano e Mauro Magatti, sociologo, economista ed editorialista del Corriere della Sera interverranno sul tema della Generatività.