Sgomento nel Milanese per il tragico incidente autostradale che ha coinvolto due volontari di Rho e Arconate

Sgomento anche nell’Alto Milanese per il tragico incidente autostradale che oggi, domenica 7 febbraio, ha visto due “staffette” dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali), Elisabetta Barbieri e Federico Tonin trovare la morte insieme ad uno dei cani trasportati sul loro automezzo (foto @enpaonlus, da twitter).

Elisabetta di Rho e Federico di Arconate erano particolarmente conosciuti e apprezzati per il loro impegno nel mondo animalista: «Siamo straziati da questa enorme tragedia – ha infatti detto la presidente dell’Ente nazionale Protezione Animali Carla Rocchi – .Elisabetta e il suo staff hanno collaborato con l’Enpa in moltissime occasioni, aiutando le nostre sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai Elisabetta. La nostra associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine».

Il mezzo era partito dalla provincia di Foggia per portare alcuni cani e gatti nel Milanese. L’incidente all’altezza di Pesaro. Un impatto violento con due mezzi pesanti. Alcuni cani sono usciti dal furgone, disperdendosi sull’autostrada. Successivamente sono stati tratti tutti in salvo. Non si sono invece salvati i due volontari e un altro animale.