Sgravi per il prossimo anno scolastico, Castellanza mette quasi 200 mila euro

Nell’ultima seduta di Giunta Comunale è stato approvato il piano per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate per i servizi per il prossimo anno scolastico (2021-2022) e sono state confermate le soglie, le fasce di riduzione delle tariffe e le modalità di accesso agli sgravi da parte delle famiglie economicamente più deboli sulle tariffe in vigore per i servizi scolastici.

Gli sgravi sulle tariffe vengono concessi su richiesta dei nuclei familiari e quantificati in base al Regolamento in materia di servizi socio assistenziali e socio–sanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2017. Sono concessi per dare sostegno alle famiglie nel pagamento delle rette per gli asili nido, per le scuole d’infanzia e le sezioni primavera convenzionate, per la mensa scolastica e per il servizio doposcuola.

La riunione di giunta è stata l’occasione per fare il punto sulla cifra totale che il Comune di Castellanza ha messo a bilancio per l’anno scolastico 2020-2021 per garantire a tutte le famiglie rientranti nelle fasce di reddito stabilite, un sostegno nel pagamento dei servizi. Gli sgravi dell’85%, 60%, 30%, determinati in base alla fascia di reddito certificata dall’ISEE, arrivano ad un importo complessivo di 197.282 euro.

«Si tratta di un impegno economico significativo – dichiara la Consigliera delegata all’Istruzione Rosangela Olgiati – messo in campo per andare incontro alle esigenze delle famiglie, e per garantire a tutti i bambini di vivere esperienze di socializzazione ed educazione che costituiscono un momento significativo per la loro formazione e la loro crescita».

«È l’ulteriore riprova – conferma il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – del fatto che l’attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie è un pilastro portante delle scelte politico-amministrative effettuate in questi anni dall’amministrazione che rappresento. Garantire l’accesso ai servizi anche alle fasce di popolazione più fragili significa rendere concreti i valori di uguaglianza e solidarietà presenti nella nostra Costituzione».