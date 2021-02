Il sindacato inquilini di Varese: “Positivo lo stop agli sfratti, ora nuove case e ristori ai proprietari”

Sunia, il sindacato unitario inquilini ed assegnatari di Varese, interviene sulla sospensione degli sfratti.

«Salutiamo con favore il fatto che il decreto Milleproroghe, al contrario di quanto si era temuto, non introduce alcuna modifica sugli sfratti – dice Flavio Azzena, responsabile Sunia Varese – Dunque, in piena pandemia, come i sindacati inquilini hanno sostenuto, non si darà esecuzione agli sfratti. Un risultato che arriva dopo la mobilitazione unitaria del 16 febbraio scorso e le molteplici iniziative a livello territoriale. La forza dell’azione sindacale unitaria ottiene positivi risultati, evitando lo scontro sociale».

A questo punto, però, secondo il Sunia, è necessario procedere con i dovuti ristori ai proprietari e strutturare da subito, anche attraverso le risorse del Recovery Plan, politiche abitative per aumentare la disponibilità di alloggi pubblici. Da questo punto di vista, il Sunia è disponibile ad un confronto politico con tutti gli interessati governo, regioni, comuni e prefetture per gestire questa emergenza.

«Siamo riusciti a sventare il pericolo di annullare un provvedimento giusto e indispensabile in una situazione di difficoltà economica sanitaria e sociale – conclude Azzena – Attendiamo l’ordine del giorno annunciato dal ministro Federico D’Incà al quale manifestiamola nostra piena disponibilità a lavorare da subito per trovare misure adeguate e politiche del governo sugli sfratti per garantire l’interesse reciproco delle parti».