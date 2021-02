Sinistra per Somma: “Sulla ferrovia Casorate non va lasciata sola, il Cuv si esprima”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Sinistra per Somma sulla ferrovia Malpensa-Gallarate

Nulla di nuovo sotto il sole. Di fronte alla crisi e alla urgente necessità di fronteggiarla, le Associazioni Industriali varesine rispondono con la vecchia ricetta: sacrifichiamo l’ambiente! Dimenticano che Malpensa è già collegata con Milano da un treno che parte ogni 15 minuti, quindi non si capisce la necessità di un nuovo collegamento che creerebbe uno devastante ferita in pieno Parco del Ticino.

Ma al di là delle considerazioni ambientalistiche, già di per sé sufficienti per bocciare l’intervento, quello che più stupisce è la mancanza di una qualsiasi analisi costi-benefici. Per il collegamento (circa 6 km) il costo stimato è di circa 250 milioni di euro, pari dunque a oltre 40 milioni per km. Una qualunque impresa, prima di spendere denaro per un qualunque investimento, sicuramente si porrebbe la domanda se il gioco vale la candela, ma in questo caso, visto che il denaro è pubblico, quindi dei cittadini, di tale analisi non se parla e si ignora persino il parere negativo del Politecnico, che ha evidenziato l’inutilità dell’intervento.

Certo, Malpensa è un polo occupazionale che merita la dovuta attenzione, ma l’assurdo è pensare che l’unica possibilità per difenderla sia quest’opera. Ben altro si dovrebbe e potrebbe fare per rendere compatibile la presenza dell’aeroporto con il territorio. Ma su questo tema tutti, a partire dai livelli istituzionali superiori, fanno orecchie da mercante, ignorando volutamente le richieste delle popolazioni del territorio che attendono vanamente da anni le compensazioni ambientali previste dal decreto D’Alema.

Viene snobbato persino l’atteggiamento dialogante del CUV, che in questi ultimi anni ha riscoperto uno spirito unitario. E proprio questa ritrovata unità dovrebbe impedire che il Comune di Casorate venga isolato e la sua posizione venga considerata come una voce fuori dal coro. Per questo auspichiamo che il CUV intervenga con la doverosa determinazione a sostegno della Amministrazione che rischia di pagare il più elevato costo ambientale e affiancando chi si oppone a questa inutile opera.