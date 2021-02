Somministrate le prime dosi del vaccino Astrazeneca all’ospedale di Varese

Sono giunte anche all’Asst Sette Laghi le dosi del vaccino AstraZeneca. Da oggi, questo vaccino è utilizzato per gli under 55 anni senza patologie che appartengono alle categorie della fase 1bis, cioè i professionisti degli ordini sanitari inizialmente per poi passare alle forze dell’ordine e quindi al personale scolastico.

Le prime vaccinazioni con AstraZeneca sono state effettuate ai convocati di questa mattina all’ospedale di Varese, nel centro di viale Borri attrezzato per questa prima fase.

Dalla prossima settimana si partirà con la fase 2 degli anziani, ma sarà tutto un’altro capitolo con sedi e appuntamenti ancora da scrivere in base all’arrivo di vaccini