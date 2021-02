Sport in diretta: Germani – Openjobmetis (ore 20); Unterland – Mastini (20,30)

Doppio appuntamento con lo sport su VareseNews nella serata di mercoledì 10 febbraio. Alle ore 20 la Openjobmetis scende in campo a Brescia per il recupero della prima giornata di ritorno della Serie A di basket; dalle 20,30 in pista anche i Mastini per la semifinale in gara unica di Coppa Italia di hockey su ghiaccio in casa dell’Unterland.

