Stagione Concertistica dell’Università dell’Insubria, appuntamento online con Liszt

Il 5 febbraio verrà recuperato uno dei concerti cancellati nella passata Stagione, quello di un eccezionale pianista, il pugliese Pasquale Iannone. Il suo recital è dedicato a Ferenc Liszt con la monumentale Sonata e la trascrizione della Settima Sinfonia di Beethoven, a dimostrazione di come il pianoforte possa letteralmente trasformarsi in un’orchestra per mano di un virtuoso.

Il concerto sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook di ateneo: https://www.facebook.com/uninsubria e successivamente sul canale YouTube dell’Università.